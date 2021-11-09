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Экс-игрок «Шахтера»: «Гармаш и Коваленко должны быть в сборной Украины, они еще не сказали свое слово»

Сопко считает, что Петраков правильно поступил, вызвав этих игроков
Футбол Сборная Украины
14:55
Экс-игрок «Шахтера»: «Гармаш и Коваленко должны быть в сборной Украины, они еще не сказали свое слово»
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко высказался о вызове Дениса Гармаша и Виктора Коваленко в сборную Украины.

 «Я думаю, что Гармаш и Коваленко приглашены в сборную благодаря тому, что у них есть игровая практика в клубах, они качественно выглядят в этих играх. Они заслуживают быть, по крайней мере, в общей обойме. Брать игрока просто из-за имени, когда он не играет, это неправильно. Приглашать игроков на перспективу — это хорошо, но есть определенный риск. Поэтому играют те, кто сейчас в форме, кто проявляет себя в играх. Думаю, и Гармаш, и Коваленко обладают и мастерством, и опытом, а сейчас уже и игровой практикой, чтобы претендовать на место в сборной. Не знаю, будут они играть в составе или нет, ведь они давно не играли в сборной. Но в общей обойме они должны быть, потому что это игроки из поколения, которое еще не все сказало в нашем футболе. Они должны всегда быть под наблюдением тренерского штаба сборной».

Напомним, Украина сыграет товарищеский матч с Болгарией в четверг, 11-го ноября. Начало – в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Виктор Коваленко Денис Гармаш

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