Экс-игрок «Шахтера»: «Колосу» под силу победить карагандинцев с преимуществом в 2-3 мяча»
Бывший игрок карагандинского «Шахтера» Максим Фещук высказался по поводу первого матча «Колоса» против «горняков» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Встреча состоится уже сегодня, 5 августа.
На мой взгляд, «Колосу» повезло с жеребьевкой. «Шахтер» – вполне проходимый соперник, несмотря на то, что в предыдущем раунде Лиги конференций он заставил сойти с дистанции румынский ФК «Стяуа», который более именитый, чем «Колос».
Я внимательно слежу за чемпионатом Казахстана, ведь кроме «Шахтера» пришлось играть и за «Тараз». Хотя анализировать состояние клубного футбола в этой стране довольно сложно, для всех команд-участниц характерны очень значительные ротации состава.
Однако «Колосу» не стоит недооценивать карагандинцев. Нужно постараться сыграть компактно, нагнетать темп и победить с комфортным преимуществом в 2 – 3 мяча.
Думаю, что это подопечным Руслана Костышина под силу. Это важно еще и потому, что «Колос» на следующей неделе ждет длительный перелет в Караганду, непростая акклиматизация, игра на поле с искусственным покрытием.
Игру Лиги конференций можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Колос» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.
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