Экс-игрок «Шахтера»: «Колосу» под силу победить карагандинцев с преимуществом в 2-3 мяча»

Максим Фещук / Фото - Шахтер Караганды

Бывший игрок карагандинского «Шахтера» Максим Фещук высказался по поводу первого матча «Колоса» против «горняков» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Встреча состоится уже сегодня, 5 августа.

Я внимательно слежу за чемпионатом Казахстана, ведь кроме «Шахтера» пришлось играть и за «Тараз». Хотя анализировать состояние клубного футбола в этой стране довольно сложно, для всех команд-участниц характерны очень значительные ротации состава.

Однако «Колосу» не стоит недооценивать карагандинцев. Нужно постараться сыграть компактно, нагнетать темп и победить с комфортным преимуществом в 2 – 3 мяча.

Думаю, что это подопечным Руслана Костышина под силу. Это важно еще и потому, что «Колос» на следующей неделе ждет длительный перелет в Караганду, непростая акклиматизация, игра на поле с искусственным покрытием.