Де Дзерби: «Буду рад, если сыграем с «Реалом» без страха»
Экс-игрок «Шахтера»: «Матч «горняков» с «Реалом» закончится результативной ничьей»
Дончане знают, как набирать очки с испанским грандом
13:13
фото - ФК Шахтер
Бывший игрок «Шахтера», а ныне тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поделился ожиданиями от встречи «горняков» с мадридским «Реалом»:
«Горняки» очень мощно провели репетицию перед сражением с испанским грандом, красиво обыграв «Зарю». Однако, уверен, только поединок с именитым «Реалом» покажет, насколько силен «Шахтер», или это был просто не день луганчан.
Турнирное положение будет заставлять соперников играть на победу, но я не думаю, что обе команды будут особо рисковать. Борьба будет проходить на встречных курсах и, на мой взгляд, всё закончится результативной ничьей – 1:1».
Дончане примут мадридцев в Киеве уже сегодня, 19 октября в 22:00.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».
В 4 раза дороже. Какой состав «Реал» привез в Киев на матч с «Шахтером».
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