Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Если украинец получит эту должность
Андрей Шевченко / Фото: Twitter
Польский журналист Роман Колтон в своем Twitter сообщил, что в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Польши может войти бывший игрок «Шахтера» Мариуш Левандовски.
«Я слышал, что если будет достигнуто соглашение с Андреем Шевченко, то Мариуш Левандовски присоединится к его тренерскому штабу».
Левандовски выступал за донецкий клуб с 2001-го по 2010-й годы.
Ранее стало известно, какая зарплата будет у Шевченко в сборной Польши.