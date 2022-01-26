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Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

Если украинец получит эту должность
Футбол В Европе
20:51
Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Польский журналист Роман Колтон в своем Twitter сообщил, что в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Польши может войти бывший игрок «Шахтера» Мариуш Левандовски.

«Я слышал, что если будет достигнуто соглашение с Андреем Шевченко, то Мариуш Левандовски присоединится к его тренерскому штабу».

Левандовски выступал за донецкий клуб с 2001-го по 2010-й годы.

Ранее стало известно, какая зарплата будет у Шевченко в сборной Польши.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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