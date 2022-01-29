Поражение, за которое не стыдно. Обзор матча Украина – Португалия
Экс-игрок «Шахтера» оказался в чемпионате Португалии
Он будет играть за один из местных клубов
Фото: Lance
Полузащитник Веллингтон Нем нашел себе новую команду.
Он подписал контракт с клубом «Ароука» из чемпионата Португалии, сообщает сайт клуба. О деталях контракта не сообщается.
С конца декабря он был свободным агентом после того как покинул бразильский «Крузейро».
Нем в своем время играл за «Шахтер», где числился с 2013 по 2020-й годы. Правда, большую часть времени он провел в арендах.
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