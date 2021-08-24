Экс-игрок «Шахтера»: «Отсутствие Трубина – серьезная потеря перед матчем с «Монако»

Анатолий Трубин / Фото: shakhtar.com

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев рассказал, что в связи с отсутствием травмированного Анатолия Трубина расценивает шансы «горняков» и «Монако» на проход в групповой этап Лиги чемпионов как равные:



Я ничего не имею против опытнейшего Андрея Пятова, которому, скорее всего, доверят завтра место в «рамке», но беспокоит, что у него продолжительное время не было игровой практики. Как это важно подтвердил последний календарный матч «Шахтера» в чемпионате УПЛ – с «Черноморцем», в котором Пятов был небезгрешен. И если одесситы не преуспели в реализации голевых моментов, то «Монако» прощать ошибки не будет. Остается надеяться, что Пятов соберется и окажется на высоте.

Несмотря на победу в Монако я оцениваю шансы соперников – 50 на 50. В составе «Монако» предостаточно квалифицированных игроков, которые постараются реабилитироваться за неудачи на старте сезона. Тем более, на кону – путевка в Лигу чемпионов.

А нашим ребятам я бы посоветовал забыть о счете первого матча. Сделано только полдела. Нужно постараться прыгнуть выше головы, тем более, что поддержка 12 игрока в Харькове гарантирована.