Экс-игрок сборной Украины: «Не будем лукавить, «Шахтер» сыграет в групповом этапе ЛЧ»
Экс-игрок «Шахтера»: «Перед ответной игрой с «Монако» у Де Дзерби есть проблемы»
Дончане потеряли основного вратаря
13:19
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Андрей Купцов дал свой прогноз на ответный матч квалификации ЛЧ между «Шахтером» и «Монако»:
«Для Шахтера будет очень тяжелая, поскольку на кону стоит попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Монако сбалансированная команда, в его составе достаточно качественных исполнителей. Да, горняки имеют преимущество в один мяч, но в тоже время у Роберто Де Дзерби есть и проблемы. Травму получил Анатолий Трубин, под вопросом участие в матче Педриньо, есть определенные проблемы у Марлоса.
И все же, считаю, что Шахтер более опытная команда, верю, что наставник сможет подобрать нужную тактическую схему, которая принесет украинской команде положительный результат и выход в основную сетку соревнований.
«Горняки» выиграют со счетом 2:1».
Первая игра закончилась минимальной победой «горняков». Единственный матч в той встрече забил Педриньо.
Ответный матч состоится уже сегодня, в 22:00 в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Напомним, уже известна заявка «Шахтера» на этот матч.
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