Экс-игрок «Шахтера» покинул бразильский клуб

Нем стал свободным агентом

Фото: O Globo

Полузащитник Веллингтон Нем покинул «Крузейро».

Команда не смогла вернуться в бразильскую Серию А. Нем решил не продлевать контракт.

Он провел за команду 23 матча в чемпионате, сделав три ассиста. В команду он пришел летом.

Отметим, что президентом «Крузейро» стал известный экс-нападающий Роналдо.

В прошлом году он покинул «Шахтер», в котором не сумел закрепиться.