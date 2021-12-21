«Крузейро» погасил долг перед «Зарей» за экс-игрока
Экс-игрок «Шахтера» покинул бразильский клуб
Нем стал свободным агентом
Фото: O Globo
Полузащитник Веллингтон Нем покинул «Крузейро».
Команда не смогла вернуться в бразильскую Серию А. Нем решил не продлевать контракт.
Он провел за команду 23 матча в чемпионате, сделав три ассиста. В команду он пришел летом.
Отметим, что президентом «Крузейро» стал известный экс-нападающий Роналдо.
В прошлом году он покинул «Шахтер», в котором не сумел закрепиться.
Комментарии 0