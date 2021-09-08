Конте в «Арсенале» не будет
Экс-игрок «Шахтера» признался, что не был счастлив в английском гранде
Виллиан расторгнул контракт с «Арсеналом» и перебрался в «Коринтианс»
Виллиан / Фото - Sky Sports
Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан рассказал о причинах досрочного расторжения контракта с «Арсеналом» и перехода в «Коринтианс». Слова футболиста передает пресс-служба бразильского клуба.
Я долго думал об этом, советовавшись со своей семьей и близкими друзьями. Увы, но время, проведенное в «Арсенале», было не самым лучшим. Я не был счастлив там. Это действительно так, но о подробностях распространяться не буду.
Я решил, что для меня будет лучше вернуться в Бразилию. Я рассмотрел несколько предложений и захотел снова стать игроком «Коринтианса». Мне хотелось быть поближе к семье. В этом клубе я раскрылся как футболист, пришло время вернуться.
Ранее сообщалось, что Виллиан пошел на понижение зарплаты в 70%.
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