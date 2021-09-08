Экс-игрок «Шахтера» признался, что не был счастлив в английском гранде

Виллиан / Фото - Sky Sports

Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан рассказал о причинах досрочного расторжения контракта с «Арсеналом» и перехода в «Коринтианс». Слова футболиста передает пресс-служба бразильского клуба.

Я решил, что для меня будет лучше вернуться в Бразилию. Я рассмотрел несколько предложений и захотел снова стать игроком «Коринтианса». Мне хотелось быть поближе к семье. В этом клубе я раскрылся как футболист, пришло время вернуться.