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Экс-игрок «Шахтера»: «Против «Монако» «автобуса» в исполнении «горняков» не будет»

Сегодня донецкая команда проведет свой главный матч лета
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:59
Экс-игрок «Шахтера»: «Против «Монако» «автобуса» в исполнении «горняков» не будет»
Фото: пресс-служба Шахтера

Экс-игрок «Шахтера» Александр Чижевский поделился ожиданиями от ответного матча «горняков против «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Нельзя безапелляционно утверждать, что во Франции «Шахтер» победил на классе. Да, было высокое индивидуальное мастерство игроков линии атаки горняков, но с другой стороны хватало уязвимых мест в обороне. И если бы не поймавший кураж Анатолий Трубин, то еще неизвестно, как бы все закончилось. К сожалению, приходится констатировать, что надлежащей сбалансированности в действиях «Шахтера» пока еще нет.

Отсутствие Трубина – это потеря для «Шахтера», хотя и Трубин не безгрешен. К сожалению, дублер Трубина Андрей Пятов, даже как-то неудобно говорить такое об именитом голкипере, продолжительное время находился без надлежащей игровой практики и последний календарный матч чемпионата УПЛ с «Черноморцем» показал, что ему еще не хватает уверенности. Остается надеяться, что огромный опыт поможет Пятову собраться и продемонстрировать свои лучшие качества.

То, что никаких «автобусов» «горняки» ставить не будут – это однозначно. «Шахтер» не изменит своему стилю и будет искать счастье у чужих ворот. Хотя здесь стоит обратить внимание на то, что «Mонако» на старте сезона решил сделать ставку на выступлении в еврокубках. Поэтому после домашнего поражения они приедет в Харьков брать реванш. Иначе рулевому Монако Нико Ковачу может дорого обойтись вылет из Лиги чемпионов и два кряду поражения в чемпионате Франции.

Вот почему нас ждет очень интересный поединок. Я очень хочу, чтобы «Шахтер» прервал серию неудачных выступлений украинских клубов в еврокубках и вышел в следующий раунд. Тем более, что поддержка 12 игрока в Харькове «горнякам» гарантирована».


«Шахтер» примет «Монако» сегодня, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Монако

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