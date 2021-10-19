Экс-игрок «Шахтера»: «Матч «горняков» с «Реалом» закончится результативной ничьей»
Экс-игрок «Шахтера»: «Реал» уже не тот»
Мадридцы в минувшем сезоне дважды уступили «горнякам»
14:07
фото - ФК Шахтер
Бывший футболист «Шахтера» Владимир Ковалюк дал свой прогноз на матч дончан с «Реалом»:
«Игра «Шахтера» в последнем туре Премьер-лиги с Зарей, произвела сильное впечатление. Чувствуется, что горняки набрали ход и готовы дать бой испанскому гранду.
И все же, хотя «Реал» сейчас уже не тот, что был раньше, его потенциала, на мой взгляд, хватит, чтобы сыграть вничью. То, что «Шахтер» дважды побеждал «Реал» в последнее время, и будет иметь некоторое психологическое преимущество, не скажется на итоговом результате.
Матч закончится со счетом 1:1».
Матч состоится сегодня, 19 октября на «Олимпийском» в 22:00. Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».
«Мы сделали это. Новая встреча – во вторник». В «Шахтере» вспомнили, как побеждали «Реал».
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