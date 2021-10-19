Экс-игрок «Шахтера»: «Реал» уже не тот»

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Бывший футболист «Шахтера» Владимир Ковалюк дал свой прогноз на матч дончан с «Реалом»:

И все же, хотя «Реал» сейчас уже не тот, что был раньше, его потенциала, на мой взгляд, хватит, чтобы сыграть вничью. То, что «Шахтер» дважды побеждал «Реал» в последнее время, и будет иметь некоторое психологическое преимущество, не скажется на итоговом результате.

Матч закончится со счетом 1:1».