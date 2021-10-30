Экс-игрок «Шахтера»: «С Зинченко уже не общаюсь, ведь он некрасиво поступил с Борячуком по поводу девушки»
Бывший игрок «Шахтера» Денис Арендарук рассказал, почему перестал общаться с Александром Зинченко.
- Твой ровесник ‒ Саша Зинченко. Дружил с ним?
– Да, дружили еще в академии. Сейчас мы с ним уже не общаемся.
- Почему?
– Общались до определенного момента. После их истории с Андреем Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже.
- Что говорили в команде, когда Влада Седан бросила Борячука и пошла к Зинченко?
– Меня тогда уже не было в команде, кажется, я уже был в Польше. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу.
- Как в клубе воспринимали, когда Зинченко уехал в Россию, был скандал?
– Нет, скандала не было. В команде все ребята за него радовались. Понимали, что там у него будет свободный вектор развития. В «Шахтере» золотая клетка, все прекрасно и так далее, но сколько людей завязало с футболом из-за этого
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался о Зинченко.
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