Экс-игрок «Шахтера»: «С Зинченко уже не общаюсь, ведь он некрасиво поступил с Борячуком по поводу девушки»

Денис Арендарук / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Шахтера» Денис Арендарук рассказал, почему перестал общаться с Александром Зинченко.

– Да, дружили еще в академии. Сейчас мы с ним уже не общаемся.

- Почему?

– Общались до определенного момента. После их истории с Андреем Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже.

- Что говорили в команде, когда Влада Седан бросила Борячука и пошла к Зинченко?

– Меня тогда уже не было в команде, кажется, я уже был в Польше. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу.

- Как в клубе воспринимали, когда Зинченко уехал в Россию, был скандал?

– Нет, скандала не было. В команде все ребята за него радовались. Понимали, что там у него будет свободный вектор развития. В «Шахтере» золотая клетка, все прекрасно и так далее, но сколько людей завязало с футболом из-за этого