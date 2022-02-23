Шевчук назвал главную проблему «Вереса», угрожающую его будущему
Экс-игрок «Шахтера» Шевчук: «Мы никому не отдадим Украину»
Бывший защитник призвал объединиться против российской агрессии
Вячеслав Шевчук / Фото: Twitter
Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук в своем Instagram высказался о напряженной политической ситуации в Украине из-за агрессии России.
«Я горжусь, что я – украинец. Это моя страна, моя земля, моя семья. И мы никому ее не отдадим.
Я родился в Луцке, но лучшие времена своей футбольной карьеры прожил в украинском Донецке – красивом, цветущем, современном. И всегда вспоминаю этот город с особой теплотой. Я выходил на поле в футболке национальной сборной и всегда самоотверженно бился за сине-желтый флаг. Потому что Украина – в моем сердце.
В такой непростой час мы должны быть едиными – от Донецка до Луцка, от Симферополя до Чернигова. Так мы сможем справиться с этим давлением и отстоять свою страну».
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