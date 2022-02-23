Экс-игрок «Шахтера» Шевчук: «Мы никому не отдадим Украину»

Вячеслав Шевчук / Фото: Twitter

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук в своем Instagram высказался о напряженной политической ситуации в Украине из-за агрессии России.

Я родился в Луцке, но лучшие времена своей футбольной карьеры прожил в украинском Донецке – красивом, цветущем, современном. И всегда вспоминаю этот город с особой теплотой. Я выходил на поле в футболке национальной сборной и всегда самоотверженно бился за сине-желтый флаг. Потому что Украина – в моем сердце.

В такой непростой час мы должны быть едиными – от Донецка до Луцка, от Симферополя до Чернигова. Так мы сможем справиться с этим давлением и отстоять свою страну».