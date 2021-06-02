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Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»

Сопко верит в полузащитника
Футбол Евро-2020
17:59
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»
Георгий Судаков / Фото: УПЛ

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко высказался о попадании Георгия Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

- Много критики в сети уже появилось по поводу включения в окончательный список Судакова, мол, реальной пользы от игрока не будет, и на Евро он поедет туристом. Вы согласны с таким утверждением?

- Как я уже говорил, обязательно найдутся недовольные, критики. У нас баталии между "условными" специалистами и болельщиками иногда более жесткие и яркие, чем между футболистами на поле. Понятно, что сейчас уже надо найти кого-то крайнего, недостойного. Но так происходит всегда, во всех странах и во всех национальных сборных.

То, что пишут, это одно. По факту, я вижу, что для Судакова это, в первую очередь, аванс. Но на Евро едут 26 человек, играть будут 11 плюс еще человек 6-7. 18 человек, думаю, будет основная обойма. Если бы вся заявка состояла из такого количества и его бы взяли, то это один уровень претензий. Если 26, то я не думаю, что это очень важный и принципиальный вопрос. Но показать парню атмосферу, посмотреть, как играют сборные – я думаю, что это может быть то зерно, которое уже посажено в ростки нашей будущей команды.

Я знаю этого парня давно, и абсолютно уверен, что через год-два Судаков может стать одним из самых ярких футболистов нашего чемпионата. У него для этого есть все. Тем более, мы знаем, как некоторые 18-летние ребята, попадая на такие турниры, становились звездами. Возможно те перемены, которые происходят с ним за последний год, это доверие, которое он получает – все это даст ему дополнительные силы, правильные мысли для того, чтобы развиваться очень быстро и через год-два стать основным игроком нашей национальной команды. Так что думаю, Андрей Шевченко, по всей видимости, исходил именно из таких соображений.


Ранее Сопко рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной Украины на Евро-2020.

Источник: Динамомания Петр Приходько
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Георгий Судаков

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