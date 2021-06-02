Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков через год-два станет одним из лучших игроков УПЛ»

Георгий Судаков / Фото: УПЛ

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко высказался о попадании Георгия Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

- Как я уже говорил, обязательно найдутся недовольные, критики. У нас баталии между "условными" специалистами и болельщиками иногда более жесткие и яркие, чем между футболистами на поле. Понятно, что сейчас уже надо найти кого-то крайнего, недостойного. Но так происходит всегда, во всех странах и во всех национальных сборных.

То, что пишут, это одно. По факту, я вижу, что для Судакова это, в первую очередь, аванс. Но на Евро едут 26 человек, играть будут 11 плюс еще человек 6-7. 18 человек, думаю, будет основная обойма. Если бы вся заявка состояла из такого количества и его бы взяли, то это один уровень претензий. Если 26, то я не думаю, что это очень важный и принципиальный вопрос. Но показать парню атмосферу, посмотреть, как играют сборные – я думаю, что это может быть то зерно, которое уже посажено в ростки нашей будущей команды.

Я знаю этого парня давно, и абсолютно уверен, что через год-два Судаков может стать одним из самых ярких футболистов нашего чемпионата. У него для этого есть все. Тем более, мы знаем, как некоторые 18-летние ребята, попадая на такие турниры, становились звездами. Возможно те перемены, которые происходят с ним за последний год, это доверие, которое он получает – все это даст ему дополнительные силы, правильные мысли для того, чтобы развиваться очень быстро и через год-два стать основным игроком нашей национальной команды. Так что думаю, Андрей Шевченко, по всей видимости, исходил именно из таких соображений.