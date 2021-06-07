Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков заслужил вызов в сборную Украины»

Кривенцов считает, что это аванс для игрока
Футбол Сборная Украины
08:00
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков заслужил вызов в сборную Украины»
Георгий Судаков / Фото: Футбол 24

Экс-игрок «Шахтера» Валерий Кривенцов высказался о вызове в сборную Украины хавбека «горняков» Георгия Судакова.

«Очень важно, чтобы ребята сами понимали – им выдан аванс, и теперь необходимо выложиться по максимуму. Шевченко нужны футболисты для вариативности. Не так много у нас универсальных игроков, а Зубков как раз к таковым относится. Он может и в центре сыграть, и на фланге.

Что касается Судакова, то он парень по-футбольному грамотный, и заслужил вызов в сборную. Ему нужно ждать своего шанса и стараться проявить себя на фоне таких мастеров, которые составляют основу сборной Украины».


Напомним, сегодня сборная Украины сыграет последний матч перед Евро-2020.

Видео трансляция товарищеского матча Украина – Кипр.

Источник: FootBoom Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Георгий Судаков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Футбол Сборная Украины
5 июня 14:59
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Забарный и Судаков замкнули тройку самых молодых игроков Евро-2020
Футбол Сборная Украины
5 июня 13:03
Судаков: «Все думали, что поеду домой, но я попал в 26 человек»
Судаков: «Все думали, что поеду домой, но я попал в 26 человек»
Футбол Сборная Украины
5 июня 10:09
Красников рассказал о неожиданно включенном в заявку сборной на Евро игроке
Красников рассказал о неожиданно включенном в заявку сборной на Евро игроке
Футбол Сборная Украины
3 июня 20:30
Еще одно посвящение: молодые дебютанты сборной Украины спели «Вечериночку» MONATIKа и Веры Брежневой
Еще одно посвящение: молодые дебютанты сборной Украины спели «Вечериночку» MONATIKа и Веры Брежневой
Футбол Сборная Украины
3 июня 07:59
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Футбол Евро-2020
2 июня 20:59

Новости: Футбол

Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Сборная Украины
17:50
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
С небес на землю. Лунин может продолжить карьеру в Турции
Примерa (Испания)
17:50
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Экс-лидер «Динамо» продолжит играть в Серии А
Серия А (Италия)
17:30
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
Сборная Украины
17:24
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Интервью
«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020
Сборная Украины
17:16
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Сборная Украины
17:07
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»
Сборная Украины
17:06
Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины
Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины
В Европе
16:51
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Министр иностранных дел Украины: «На форму сборной начали шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы»
Сборная Украины
16:43
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости