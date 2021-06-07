Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Экс-игрок «Шахтера»: «Судаков заслужил вызов в сборную Украины»
Кривенцов считает, что это аванс для игрока
08:00
Георгий Судаков / Фото: Футбол 24
Экс-игрок «Шахтера» Валерий Кривенцов высказался о вызове в сборную Украины хавбека «горняков» Георгия Судакова.
«Очень важно, чтобы ребята сами понимали – им выдан аванс, и теперь необходимо выложиться по максимуму. Шевченко нужны футболисты для вариативности. Не так много у нас универсальных игроков, а Зубков как раз к таковым относится. Он может и в центре сыграть, и на фланге.
Что касается Судакова, то он парень по-футбольному грамотный, и заслужил вызов в сборную. Ему нужно ждать своего шанса и стараться проявить себя на фоне таких мастеров, которые составляют основу сборной Украины».
Напомним, сегодня сборная Украины сыграет последний матч перед Евро-2020.
Комментарии 0