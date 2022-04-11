Без единого бразильца «Шахтер» проиграл в стартовом матче благотворительного турне
Экс-игрок «Шахтера» умер на 62-м году жизни
Дыбченко также работал селекционером в команде
11 апреля 22:10
Игорь Дыбченко / Фото: ФК Шахтер
Ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» Игорь Дыбченко, сообщает пресс-служба «горняков».
Ему был 61 год, причина смерти – неизвестна.
Дыбченко выступал на позиции полузащитника, играл за «Шахтер» с 1981-го по 1986-й годы. С 1996-го по 2000-й годы Дыбченко работал селекционером в «Шахтере».
Ранее стало известно, что «Шахтер» практически продал Мудрика в «Брентфорд».
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