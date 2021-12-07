Экс-игрок «Шахтера»: «В игре с «Шерифом» Де Дзерби выпустит 4-5 украинцев в старте»

Специалист может прибегнуть к ротации

фото - ФК Шахтер

Бывший футболист «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча «горняков» в групповом этапе ЛЧ против «Шерифа»:

«Думаю, что главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби предоставит возможность показать себя молодым – Мудрику ,Судакову и украинцев в стартовом составе будет 4-5 человек. На мой взгляд, и украинский специалист Юрий Вернидуб, возглавляющий «Шериф», также бросит в бой нескольких резервистов, все же, международный опыт очень ценится. Каждая из команд будет придерживаться своей игровой философии и в том, что игровое преимущество будет на стороне хозяев, я не сомневаюсь. Гости постараются сделать ставку на контратаки и домашние заготовки при стандартных положениях у чужих ворот. Все же, уровень подготовки игроков «Шахтера» повыше и принимая во внимание, что мотивация гостей не будет зашкаливать, они возьмут реванш за поражение в Тирасполе 2:0».

Ранее Де Дзерби заявлял, что выпустит на эту игру боевой состав, но ввиду отсутствия турнирной мотивации он может прибегнуть к ротации.

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, кого он планирует поставить в стартовый состав на эту игру.