Экс-игрок «Шахтера»: «В сборной Украины нет ни одного футболиста, от которого бы зависела игра»

Александр Сопко / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко высказался об окончательном составе сборной Украины на Евро-2020.

- Хорошо это или плохо, но сейчас в сборной нет одной позиции, которую решить – и все было бы хорошо. Также, на мой взгляд, нет и такого игрока, от которого бы зависела игра. Поэтому вся команда, когда все в порядке, когда она уверена в себе и не боится играть в комбинационный, быстрый футбол, на чужой половине поля с элементами высокого прессинга – все игроки умеют и достойны играть. Но как только появляется какое-то волнение, мандраж, желание любой ценой удержать счет – тогда начинает сказываться отсутствие серьезного международного опыта у наших защитников. Я больше переживают за игру в обороне, именно индивидуально у каждого игрока. Мы наблюдали в разные сочетания футболистов, они еще мало играли в таких связках. Кроме Кривцова, все там, по сути, только начинают свой футбольный путь.

И в таких напряженный моментах, как концовка игры с финнами или с казахами, у игроков почему-то пропадает чувство уверенности. Слишком волнуются за результат, переживают, упрощают свою игру, начинают действовать, на их взгляд, более осторожно, надежнее. А получается от этого только хуже. Поэтому не хочу сейчас никого выделать, говорить, на ком держится игра, отмечать какие-то проблемные позиции. Чем хороша эта сборная, так это тем, что она может удивить всех, и себя в том числе. Ее потенциал, может быть, даже тренеры не могут еще до конца предвидеть. Думаю, что во многом, как не крути, а игра будет строиться в середине поля, вокруг Зинченко, Малиновского, Цыганкова, Шапаренко. Если эти ребята сумеют завязать вокруг себя всю команду, организовать игру, то тогда будет уверенность у всех – от вратаря до нападающих.