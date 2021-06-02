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Экс-игрок «Шахтера» выбрал между Бущаном и Трубиным

Сопко считает, что на Евро основным голкипером должен быть более опытный
Футбол Евро-2020
17:48
Экс-игрок «Шахтера» выбрал между Бущаном и Трубиным
Александр Сопко / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко считает, что основным вратарем сборной Украины на Евро-2020 должен быть Георгий Бущан.

- Возвращаясь к позиции голкипера, роль Пятова уже достаточно четко определена. А вот по Бущану и Трубину - у кого больше шансов быть основным вратарем?

- Думаю, все-таки Бущан. Даже по возрасту, по тому, как провел весь сезон. И заслужил свое место в рамке в результате конкуренции, работая не один год. Что касается Трубина, его взлет в некоторой степени неожиданный и случайный, поскольку коронавирус внес свои коррективы, и игрок зацепился за эту волну, у него начался рост. Второе – последняя игра Трубина, в матче с Бахрейном, показала, что к киперу есть вопросы по игре в фазе выхода из-под высокого прессинга соперника. То, что он привез пенальти – думаю, это был результат той неуверенности, которую Трубин поймал первые пятнадцать минут, когда Бахрейн высоко прессинговал, а наши защитники пытались организовывать игру только через Трубина, при этом не помогая ему в организации выхода из-под прессинга.

Они ему отдавали мяч, но при этом никто под него не подстраивался. Он один раз вынес неудачно, второй раз. Потому отдал чужому. И с этого момента пошла неуверенность, которая потом вылилась в эпизод с пенальти. Опытный вратарь бы просто разрядил ситуацию, выбив бы мяч вперед. Трубин же пытался играть правильно, но проблема в том, что на него возложили ответственность, но помочь при этом никто не собирался. Не хочется говорить громких слов о подставе, но так оно по факту и получилось.

Если так играть с молодым, еще не совсем опытным вратарем, особенно на большом турнире, то можно вообще поломать ему всю карьеру. Поэтому одним из моментов у тренерского штаба при выборе основного голкипера может быть данный аспект. Чтобы не сломать вратаря, который только формируется, возможно, надо направить свой выбор на более стойкого и уверенного.


Баттл Трубина и Бущана. Кто же будет основным на Евро?

Источник: Динамомания Петр Приходько
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Теги

Георгий Бущан Анатолий Трубин

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