Экс-игрок «Шахтера» выбрал между Бущаном и Трубиным

Александр Сопко / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко считает, что основным вратарем сборной Украины на Евро-2020 должен быть Георгий Бущан.

- Думаю, все-таки Бущан. Даже по возрасту, по тому, как провел весь сезон. И заслужил свое место в рамке в результате конкуренции, работая не один год. Что касается Трубина, его взлет в некоторой степени неожиданный и случайный, поскольку коронавирус внес свои коррективы, и игрок зацепился за эту волну, у него начался рост. Второе – последняя игра Трубина, в матче с Бахрейном, показала, что к киперу есть вопросы по игре в фазе выхода из-под высокого прессинга соперника. То, что он привез пенальти – думаю, это был результат той неуверенности, которую Трубин поймал первые пятнадцать минут, когда Бахрейн высоко прессинговал, а наши защитники пытались организовывать игру только через Трубина, при этом не помогая ему в организации выхода из-под прессинга.

Они ему отдавали мяч, но при этом никто под него не подстраивался. Он один раз вынес неудачно, второй раз. Потому отдал чужому. И с этого момента пошла неуверенность, которая потом вылилась в эпизод с пенальти. Опытный вратарь бы просто разрядил ситуацию, выбив бы мяч вперед. Трубин же пытался играть правильно, но проблема в том, что на него возложили ответственность, но помочь при этом никто не собирался. Не хочется говорить громких слов о подставе, но так оно по факту и получилось.

Если так играть с молодым, еще не совсем опытным вратарем, особенно на большом турнире, то можно вообще поломать ему всю карьеру. Поэтому одним из моментов у тренерского штаба при выборе основного голкипера может быть данный аспект. Чтобы не сломать вратаря, который только формируется, возможно, надо направить свой выбор на более стойкого и уверенного.