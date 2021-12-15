Украинский форвард «Санкт-Паули»: «Все находятся в масках в раздевалках, в подтрибунном помещении, при выходе на поле, на скамейке запасных»
Экс-игрок «Тоттенхэма» и «Барселоны» Паулиньо вернулся в Бразилию
Он подписал контракт с «Коринтианс»
Фото: Аль-Ахли
Полузащитник Паулиньо вернулся в Бразилию.
33-летний игрок стал футболистом «Коринтианса», сообщает сайт клуба. О деталях контракта не сообщается.
Паулиньо известен по игре за «Тоттенхэм» и «Барселону». В бразильский клуб он перешел свободным агентом.
В последнее время он играл в Китае и Саудовской Аравии. В «Аль-Ахли» в он провел всего лишь четыре матча, забив два мяча.
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