Экс-игрок «Тоттенхэма» и «Барселоны» Паулиньо вернулся в Бразилию

Он подписал контракт с «Коринтианс»

Фото: Аль-Ахли

Полузащитник Паулиньо вернулся в Бразилию.

33-летний игрок стал футболистом «Коринтианса», сообщает сайт клуба. О деталях контракта не сообщается.

Паулиньо известен по игре за «Тоттенхэм» и «Барселону». В бразильский клуб он перешел свободным агентом.

В последнее время он играл в Китае и Саудовской Аравии. В «Аль-Ахли» в он провел всего лишь четыре матча, забив два мяча.