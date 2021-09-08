Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Лукаку забьет в АПЛ больше, чем Роналду»

Криштиану Роналду / фото - Manchester Evening News

Бывший футболист «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал для Manchester Evening News противостояние за звание лучшего бомбардира АПЛ между нападающим «Челси» Ромелу Лукаку и форвардом МЮ Криштиану Роналду:

Мы знаем, как хорош Роналду, но в дело вмешаются Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд и Кавани. Знаете, что я имею в виду? Некоторые из них могут даже не играть. Лукаку, если он в форме, будет играть.

Теоретически Роналду может не играть каждый матч в старте, потому что у них много игр. Посмотрите на Лукаку – «Челси» купил его, чтобы он играл. Он, центральный нападающий, как мне кажется, был недостающим звеном «Челси».

Слушайте, я знаю, что Роналду забьет свои голы, я в этом не сомневаюсь, но я ставлю на Лукаку. Он уже ведет 1:0!».