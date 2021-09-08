Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Лукаку забьет в АПЛ больше, чем Роналду»
Бывший футболист «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал для Manchester Evening News противостояние за звание лучшего бомбардира АПЛ между нападающим «Челси» Ромелу Лукаку и форвардом МЮ Криштиану Роналду:
«Если посмотреть на «Челси» и голы, которые они забивают, то, думаю, многие из них забьет Лукаку.
Мы знаем, как хорош Роналду, но в дело вмешаются Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд и Кавани. Знаете, что я имею в виду? Некоторые из них могут даже не играть. Лукаку, если он в форме, будет играть.
Теоретически Роналду может не играть каждый матч в старте, потому что у них много игр. Посмотрите на Лукаку – «Челси» купил его, чтобы он играл. Он, центральный нападающий, как мне кажется, был недостающим звеном «Челси».
Слушайте, я знаю, что Роналду забьет свои голы, я в этом не сомневаюсь, но я ставлю на Лукаку. Он уже ведет 1:0!».
Португальский и бельгийский форвард уже сражались друг с другом в гонке бомбардиров, выступая в Серии А за «Ювентус» и «Интер» соответственно.
Но Лукаку еще ни разу не обходил Криштиану по забитым голам. В минувшем сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А, забив на 5 голов больше, чем бельгиец.
В кампании 19/20 португалец также обошел экс-форварда «Интера», забив на 8 мячей больше, но Золотую бутсу в том сезоне взял нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать «Ювентусу» деньги за Роналду до 2026 года.
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