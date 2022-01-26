Французский клуб близок к аренде игрока «Шахтера»
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
Он намерен вернуться в Европу
Фото: AFP
Полузащитник Блез Матюиди вернется в Европу.
Он близок к расторжению контракта с клубом «Интер Майами» из МЛС. Команда оставила его вне заявки на сезон.
Вероятно, хавбек вернется во Францию. У него уже есть предложения от нескольких клубов, сообщает RMC Sport.
Матюиди стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018-м году. Также он известен по игре за ПСЖ и «Ювентус».
В МЛС он перебрался в 2020-м году.
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