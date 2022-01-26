Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС

Он намерен вернуться в Европу

Фото: AFP

Полузащитник Блез Матюиди вернется в Европу.

Он близок к расторжению контракта с клубом «Интер Майами» из МЛС. Команда оставила его вне заявки на сезон.

Вероятно, хавбек вернется во Францию. У него уже есть предложения от нескольких клубов, сообщает RMC Sport.

Матюиди стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018-м году. Также он известен по игре за ПСЖ и «Ювентус».

В МЛС он перебрался в 2020-м году.