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Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду брал на себя огромную ответственность и большое количество голов»
Тони – об уходе португальца из команды
14:29
Фото: AS
Бывший форвард Лука Тони считает, что «Ювентус» ошибся, когда отпустил Криштиану Роналду из команды. Об этом экс-игрок рассказал в интервью gazzetta.it.
«Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.
«Юве» не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году».
Роналду забил 101 гол за «Ювентус».
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