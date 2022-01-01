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Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду брал на себя огромную ответственность и большое количество голов»

Тони – об уходе португальца из команды
Футбол Серия А (Италия)
14:29
Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду брал на себя огромную ответственность и большое количество голов»
Фото: AS

Бывший форвард Лука Тони считает, что «Ювентус» ошибся, когда отпустил Криштиану Роналду из команды. Об этом экс-игрок рассказал в интервью gazzetta.it.

«Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.

«Юве» не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году».


Роналду забил 101 гол за «Ювентус».

Андрей Усмонов
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Ювентус Криштиану Роналду

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