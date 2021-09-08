Экс-игрок «Зари» может оказаться в турецком чемпионате

На данный момент хавбек находится без клуба

Владлен Юрченко / фото - dynamo.kiev

Бывший полузащитник «Зари» Владлен Юрченко может перейти в команду из турецкой Суперлиги, сообщает giresunsporgazete.

27-летним хавбеком интересуется аутсайдер турецкого чемпионата «Гиресунспор», который уже контактировал с представителями украинца.

В минувшем сезоне Юрченко защищал цвета «Зари», но после окончания контракта стал свободным агентом и пока что не нашел себе новый клуб.

Украинского хавбека хочет видеть в составе своего клуба лично тренер «Гиресунспора» Хакан Келеш.

Юрченко является воспитанником донецкого «Шахтера». После донецкой команды он успел поиграть за «Ильичевец», леверкузенский «Байер» и датский «Вайле».

Напомним, «Заря» огласила заявку на Лигу Конференций.