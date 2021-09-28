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Экс-игрока «Фенербахче» и «Бешикташа» подозревают в убийстве. Его разыскивает полиция
Озтюрка пока не могут найти
Фото: Eurosport
Бывшего игрока «Фенербахче» и «Бешикташа» Сезера Озтюрка разыскивает полиция.
Как сообщает Fanatik, 19 сентября в Стамбуле мужчина на фоне конфликта на дороге открыл стрельбу из огнестрельного оружия по группе людей. В итоге – один из пострадавших скончался, а еще четверо попали в больницу.
Свидетели узнали в преступнике Озтюрка, которого активно разыскивают правоохранительные органы. Похоже, на данный момент бывший футболист находится в бегах.
Озтюрк завершил карьеру в 2015-м году. Он также успел поиграть в Германии за «Байер» и «Нюрнберг».
Недавно турецкий клуб заинтересовался защитником «Динамо».