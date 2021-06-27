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Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»
Джака отправится в Италию
19:30
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака намекнул в комментарии Blick, что хочет сменить клуб.
Швейцарец намерен перебраться в «Рому».
Сообщали ли вы «Арсеналу» о своем желании перейти в «Рому»?
«Арсенал» знает, чего я хочу».
«Рома» активно ведет полузащитника этим летом. Его хочет видеть в команде Жозе Моуриньо.
Джака пять лет отыграл в «Арсенале».
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