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Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»

Джака отправится в Италию
Футбол Серия А (Италия)
19:30
Экс-капитан «Арсенала» намекнул на переход в «Рому»
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака намекнул в комментарии Blick, что хочет сменить клуб.

Швейцарец намерен перебраться в «Рому».

Сообщали ли вы «Арсеналу» о своем желании перейти в «Рому»?

«Арсенал» знает, чего я хочу».

«Рома» активно ведет полузащитника этим летом. Его хочет видеть в команде Жозе Моуриньо.

Джака пять лет отыграл в «Арсенале».

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Арсенал Лондон Гранит Джака

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