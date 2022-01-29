Титульный спонсор «Бордо» насмехался над результатами команды. С ним разорвали контракт
Экс-капитан «Арсенала» покинул французский клуб
У Косельны испортились отношения с руководством
18:11
Фото: AFP
«Бордо» расстанется с капитаном команды Лораном Косельны.
Защитник станет свободным агентов. У него испортились отношения с руководством команды, сообщает L’Equipe.
Недавно его отстранили от работы с первой командой. О расторжении должны объявить вскоре.
Косельны присоединился к команде в 2019-м году, перейдя из «Арсенала». В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей.
Сообщалось, что в «Бордо» может перейти игрок «Шахтера».
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