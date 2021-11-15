Экс-капитан сборной Украины рассказал, в каком стиле нужно сыграть, чтобы победить боснийцев

«Сине-желтых» ждет решающий матч квалификации

Олег Шелепницкий / фото - Футбол 1/2/3

Бывший капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий дал свой прогноз на матч «сине-желтых» против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на чемпионат мира 2022:

«Пока что все складывается в пользу сборной Украины. После поражения от финнов, боснийцы потеряли все шансы на выход в плей-офф, поэтому преимущество в плане мотивации станет для украинцев весомым подспорьем, соперника нужно добивать. К тому же у балканцев будут отсутствовать лидеры – Эдин Джеко и Сеад Колашинац и этим надо воспользоваться. Если сыграем в таком стиле, как в недавнем спарринге с болгарами и преуспеем в реализации, то обязательно добьемся желанной победы. Это тот случай, когда уже нет права на ошибку.

Украинцы выиграют со счетом 2:1».

Подопечные Петракова встретятся с боснийцами уже завтра, 16 ноября, в 21:45.

Напомним, тренер балканской сборной заявил, что выпустит против «сине-желтых» полурезервный состав.