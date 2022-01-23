Экс-хавбек «Черноморца»: «Григорчук – очень строгий и требовательный»

Роман Григорчук / Фото - ФК Черноморец

Полузащитник «Левого берега» Артем Старгородский поделился воспоминаниями о работе под руководством Романа Григорчука в «Черноморце».

После «Черноморца» сперва было предложение уехать в Иран, даже пробыл там на просмотре две недели. Обо всем договорились, сидел в кабинете президента клуба и ждал необходимые документы от киевского «Арсенала». Но в итоге прислали не те бумаги и заявить меня не сумели.

В Иране была хорошая финансовая сторона, плюс интересно было попробовать в новой стране, в совсем другом футболе. Вернулся в Киев, где откликнулся на предложение «Шахтера» из Солигорска. Сергей Боровский собирал новую команду, пригласил хороших игроков. Капитаном был Александр Юревич, из Украины пришел Илья Галюза.

Чемпионат Беларуси был ниже уровнем тогдашнего украинского, меньше было единоборств, больше времени на работу с мячом. Шахтер вышел в финал кубка, который провели на новопостроенной «Борисов-Арене». Победили «Неман» 1:0.