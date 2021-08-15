Луческу может вернуться к полноценной работе в следующем матче «Динамо» в чемпионате Украины
Экс-хавбек «Динамо», «Днепра-1» и «Черноморца» продолжит карьеру в Казахстане
31-летний игрок не продолжил с одесситами выступления в элите
22:05
Дмитрий Коркишко / Фото - FootBoom
Полузащитник Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в Казахстане. 31-летний футболист станет игроком «Актобе».
В скором времени хавбек прибудет в расположение «красно-белых» для подписания контракта. Он присоединится к новому клубу на правах свободного агента.
Последним клубом Коркишко был «Черноморец». Игрок не продолжил выступления за одесситов после выхода в УПЛ.
Также он известен игрой за «Днепр-1», «Арсенал-Киев» и «Динамо». В 2009 году хавбек стал чемпионом Европы в составе сборной Украины U-19.
Напомним, в межсезонье «Черноморец» арендовал 14 игроков «Динамо».