Экс-хавбек «Динамо», «Днепра-1» и «Черноморца» продолжит карьеру в Казахстане

31-летний игрок не продолжил с одесситами выступления в элите

Дмитрий Коркишко / Фото - FootBoom

Полузащитник Дмитрий Коркишко продолжит карьеру в Казахстане. 31-летний футболист станет игроком «Актобе».

В скором времени хавбек прибудет в расположение «красно-белых» для подписания контракта. Он присоединится к новому клубу на правах свободного агента.

Последним клубом Коркишко был «Черноморец». Игрок не продолжил выступления за одесситов после выхода в УПЛ.

Также он известен игрой за «Днепр-1», «Арсенал-Киев» и «Динамо». В 2009 году хавбек стал чемпионом Европы в составе сборной Украины U-19.

Напомним, в межсезонье «Черноморец» арендовал 14 игроков «Динамо».