Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»

Кардаш объяснил, почему киевляне за тур до финиша группового этапа ЛЧ вылетели из еврокубков

Фото - ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Динамо» Василий Кардаш поделился ожиданиями от заключительного матча киевлян в текущем сезоне еврокубков против «Бенфики». Встреча Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 8 декабря.

Василий Ярославович, сколько процентов вы даете на то, что «Динамо» сможет достичь положительного результата в Португалии?

50 на 50. Да, португальцы фавориты этого противостояния, но над «Динамо», в отличие от «Бенфики», не висит груз ответственности за результат. Все мы будем болеть за бело-синих, очень бы хотелось, чтобы хоть одна украинская команда заработала победу в нынешней Лиге чемпионов…

Что лучше – мотивация, как у «Бенфики» или психологическая раскрепощенность, как у «Динамо»?

Киевлянам точно не будет сложнее в плане психологии. Хотя, конечно, я бы пожелал «Динамо» оказаться в ситуации, в которой находится «Бенфика», имеющая шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. При этом не стоит забывать, что у киевлян накопилась усталость, были проблемы с вылетом в Лиссабон, да и сам перелет долгий. К тому же мы знаем, как сильно на своем поле выступают подопечные Жорже Жезуша. Тем не менее, у «Динамо» в составе достаточно опытных футболистов, у которых за спиной и еврокубковый опыт, и не один десяток матчей в составе национальной команды. Поэтому, посмотрим, какие вольности предоставят своему сопернику подопечные Мирчи Луческу, и что сами динамовцы смогут показать.

Что помешало «Динамо» выступить лучше в нынешней Лиге чемпионов?

Соперники. Я считаю, что с такими оппонентами, как «Бавария», «Барселона» и «Бенфика», наш квартет иначе, как группа смерти, не назовешь. Ну, и стоит признать, что по многим игровым компонентам «Динамо» уступает своим визави. Уровень отечественного чемпионата не позволяет на равных играть в Европе. В Премьер-лиге нет такого накала, такой интенсивности, как в той же Лиге чемпионов.

Несмотря на то, что нужно достойно закрыть Лигу чемпионов, впереди у «Динамо» очень важный матч чемпионата с «Зарей». Луческу будет расставлять приоритеты?

Амбициозный тренер всегда скажет, что самый важный матч – ближайший. Возможно, что по ходу матча с «Бенфикой» будут приниматься какие-то стратегические решения — кого-то поменяют. Хотя вся Европа играет через три дня на четвертый, поэтому не вижу ничего страшного, если сильнейший состав сыграет сегодня и в воскресенье с «Зарей».

Каким будет ваш прогноз на поединок «Бенфика» – «Динамо»?

Хочу, чтобы бело-синие победили. Впрочем, и ничья на поле такого сильного соперника будет считаться положительным результатом.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.