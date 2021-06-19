Наставник юношеской сборной Украины также работает в клубе Второй лиги
Экс-хавбек «Динамо»: «Против Нидерландов Украина показала хорошую игру»
Также Чернат отметил, что «сине-желтые» выглядят более сильными, чем сборная Австрии
19:03
Флорин Чернат / Фото - УАФ
Бывший полузащитник «Динамо» Флорин Чернат в комментарии пресс-службе УАФ оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Также экс-хавбек назвал своего фаворита турнира.
Против Нидерландов Украина показала хорошую игру. Жаль, что не удалось зацепиться за очки. Что касается матча с Северной Македонией, главное, что команде удалось победить и взять такие важные очки.
С Австрией будет интересная игра. Но я думаю, что на текущий момент сборная Украины выглядит сильнее австрийцев. Меня команда поразила слаженными коллективными действиями в первых двух поединках. Лидерские качества проявил Ярмоленко, еще выделил Зинченко и Яремчука.
Кто является фаворитом чемпионата Европы? Достаточно мощной сейчас выглядит Италия, также качественный футбол демонстрирует Франция. Но будем смотреть матчи и узнаем, как будет на самом деле.
Качественный футбол сборной Франции не помог добыть победу в матче с Венгрией (1:1).