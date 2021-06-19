Экс-хавбек «Динамо»: «Против Нидерландов Украина показала хорошую игру»

Флорин Чернат / Фото - УАФ

Бывший полузащитник «Динамо» Флорин Чернат в комментарии пресс-службе УАФ оценил выступления сборной Украины на Евро-2020. Также экс-хавбек назвал своего фаворита турнира.

С Австрией будет интересная игра. Но я думаю, что на текущий момент сборная Украины выглядит сильнее австрийцев. Меня команда поразила слаженными коллективными действиями в первых двух поединках. Лидерские качества проявил Ярмоленко, еще выделил Зинченко и Яремчука.

Кто является фаворитом чемпионата Европы? Достаточно мощной сейчас выглядит Италия, также качественный футбол демонстрирует Франция. Но будем смотреть матчи и узнаем, как будет на самом деле.