Экс-хавбек «Днепра»: «Склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет «Динамо»

Сергей Назаренко / Фото - FootBoom

Бывший полузащитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Назаренко ставит на «Динамо» в чемпионской гонке УПЛ.

Основная борьба за бронзу развернется между «Днепром-1» и «Зарей». Здесь я отдаю предпочтение команде Игора Йовичевича. Во-первых, у днепрян есть преимущество в четыре очка, а во-вторых, наставник сумел поставить подопечным качественный футбол.

На данный момент неудачниками, на мой взгляд, окажутся «Минай» и «Мариуполь». А 13-е и 14 место займут «Металлист 1925» и «Ингулец».

В первой части сезона запомнился Артем Довбык. Этот нападающий не просто бегает, а бегает с головой. Сейчас форвард занимает первое место в гонке бомбардиров, хорошо себя показал в сборной Украины. Так что ждем от этого игрока еще большего прогресса.

Уровень чемпионата? Я не скажу, что мы видим большой прогресс, но сдвиги к лучшему однозначно есть. По крайней мере, по сравнению с прошлыми годами конкуренция в Премьер-лиге возросла. В следующем сезоне элиту наверняка пополнят «Металлист» и «Кривбасс», поэтому хочется верить, что наш чемпионат на чуть-чуть, но станет еще сильнее.