Экс-хавбек «Карпат» и «Днепра» объяснил свое решение завершить карьеру в 31 год

Артур Карноза / Фото - Карпаты Львов

Бывший полузащитник «Карпат» и «Днепра» Артур Карноза объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру футболиста в 31 год.

За сборную Украины по мини-футболу точно не буду выступать, а играть для себя, чтобы поддерживать форму – да. Я люблю футбол, хочу играть в футбол. Буду узнавать, где собираться с ребятами. Будет это любительский уровень или просто сбор с ребятами – не могу пока сказать точно.

Какая команда родная? Наверно, «Днепр». Я родился и вырос в Днепре, прошел школу «Днепра», хотя особо и не играл за первую команду.

Но также были хорошие времена, наверно, лучшие в моей карьере, в «Севастополе». В «Карпатах» был неплохой период. Были разные хорошие моменты, но родной командой я назову «Днепр».

Хотелось бы поиграть за сборную Украины. В Европе – не могу сказать, что сильно. Могло быть лучше, а могло и хуже. Если бы не помешали травмы, думаю, могло быть и лучше. Но я доволен тем, как сложилась карьера, ни на что не жалуюсь.