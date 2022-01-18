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Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»

Ситуация с уходом из клуба стала неожиданностью для Брикнера
Футбол Украинская Премьер-лига
16:33
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Иван Брикнер / Фото - ФК Львов

Полузащитник Иван Брикнер признался, что ситуация с расторжением его контракта со «Львовом» осталась для него непонятной.

Это было не мое решение. Тем более, что главный тренер Олег Дулуб неоднократно заявлял, что я нужен команде. И вдруг, за несколько дней до отъезда на зарубежный сбор – в Турцию, узнал, что Дулуб на меня уже не рассчитывает. Не понятно все это.

Но ничего страшного, футбольная жизнь продолжается, имею несколько предложений от других клубов. Теперь важно не ошибиться в выборе.

Ранее во «Львове» объяснили трансфер игрока, который выступал в аннексированном Крыму.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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ФК Львов Олег Дулуб

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