Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»

Ситуация с уходом из клуба стала неожиданностью для Брикнера

Иван Брикнер / Фото - ФК Львов Полузащитник Иван Брикнер признался, что ситуация с расторжением его контракта со «Львовом» осталась для него непонятной.

Это было не мое решение. Тем более, что главный тренер Олег Дулуб неоднократно заявлял, что я нужен команде. И вдруг, за несколько дней до отъезда на зарубежный сбор – в Турцию, узнал, что Дулуб на меня уже не рассчитывает. Не понятно все это. Но ничего страшного, футбольная жизнь продолжается, имею несколько предложений от других клубов. Теперь важно не ошибиться в выборе. Ранее во «Львове» объяснили трансфер игрока, который выступал в аннексированном Крыму.