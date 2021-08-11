Экс-хавбек «Мариуполя» стал игроком «Металлиста»

Харьковский клуб усилил среднюю линию

Сергей Горбунов / Фото - Football.ua

«Металлист» достиг соглашения о подписании полузащитника Сергея Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

Последним клубом футболиста был «Мариуполь». В прошлом сезоне он провел 23 матча. В них ему удалось отличиться голом и четырьмя результативными передачами.

Также в Харьков прибудет нападающий Матэус Пейшото. Его подписание уже было анонсировано, но у бразильца возникли проблемы со въездом в Украину.