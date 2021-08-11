Арендованный у «Шахтера» полузащитник стал лучшим игроком «Мариуполя» в сезоне
Экс-хавбек «Мариуполя» стал игроком «Металлиста»
Харьковский клуб усилил среднюю линию
11 августа 23:57
Сергей Горбунов / Фото - Football.ua
«Металлист» достиг соглашения о подписании полузащитника Сергея Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.
Последним клубом футболиста был «Мариуполь». В прошлом сезоне он провел 23 матча. В них ему удалось отличиться голом и четырьмя результативными передачами.
Также в Харьков прибудет нападающий Матэус Пейшото. Его подписание уже было анонсировано, но у бразильца возникли проблемы со въездом в Украину.В матче третьего тура Первой лиги «Металлист» разгромил «Прикарпатье» (4:1).
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