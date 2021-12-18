Экс-хавбек «Реала»: «Будь я Модричем, играл бы до 87 лет. Он – на уровне стратосферы»

Хорват продолжает показывать высокий уровень даже в 36 лет

Лука Модрич / фото - Real Madrid CF Экс-полузащитник «Реала» Эстебан Гранеро оценил выступления хавбека «сливочных» Луки Модрича: Когда видишь Модрича, которому 36 лет, не жалеешь, что так рано завершил карьеру? «Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет... Просто он очень хорош. Я был далеко не так хорош. Он всегда доминирует – как в технике, так и в тактике. Это чудесно. Это «Золотой мяч». Он играет на уровне стратосферы. Лука выступал на позиции полузащитника, а теперь может играть слева от центра. Возможно, Модрич не может делать то, что делал в 23 года. Но он показывает много других вещей, которых не делал раньше». Гранеро выступал за мадридский клуб на протяжении 3-х лет, перейдя в стан «сливочных» в 2009-м году в рамках грандиозной трансферной кампании, когда также были куплены Роналду, Бензема и Кака. Обладатель «Золотого мяча» 2018 Лука Модрич даже в 36-летнем возрасте продолжает оставаться лидером команды, являясь неоспоримым игроком стартового состава «Реала». Несколько матчей к ряду хорват был признан лучшим игроком матча, а также в этой кампании полузащитник впервые надел капитанскую повязку «бланкос».

Павел Харченко