Шевчук: «С «Шерифом» не получилось использовать фишку Де Дзерби»
Экс-хавбек сборной Молдовы: «Каждому сопернику, приехавшему играть с «Шерифом», будет непросто»
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12:21
Александр Гацкан / Фото - РИА Новости
Бывший полузащитник сборной Молдовы Александр Гацкан высказался по поводу победы «Шерифа» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0).
Эмоции конечно позитивные. Очень рад за «Шериф», потому что президент клуба Виктор Гушан очень много лет инвестирует немаленькие деньги в клуб. И наконец-то в этом году у «Шерифа» получилось пройти долгий путь квалификации и достичь группового этапа Лиги Чемпионов.
Исторической победы «Шерифа» в групповом этапе Лиги Чемпионов пришлось ждать недолго. Я рад за них, поздравляю с победой и надеюсь, что клуб и дальше будет радовать молдован. Каждому сопернику, кто приезжает в Молдавию, будет тяжело.
Ранее сообщалось, что лидер «Шерифа» хочет играть в «Динамо» или «Шахтере».
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