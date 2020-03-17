Экс-хавбек сборной Украины: «Динамо» нужно забивать «Вильярреалу» в первые 20 минут»

Сергей Мизин / фото - Динамо Киев от Шурика

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Мизин поделился своими ожиданиями от ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

На мой взгляд, если подопечным Луиша Каштру и Мирчи Луческу удастся открыть счет в первые двадцать минут, то еще можно будет найти выход из создавшегося положения. Но на недооценку со стороны соперников рассчитывать не следует. Все же, очень надеюсь, что «горняки» и динамовцы подойдут к повторным поединкам с максимальной ответственностью. Ведь каждый матч на таком уровне – это бесценный международный опыт. Тем более, что на кону не только престиж украинского футбола, но и серьезные премиальные».