Сборная Украины повторила рекорд по количеству ничьих в отборе на ЧМ-2022
Экс-хавбек сборной Украины: «Гол Шапаренко получился на загляденье»
Назаренко – о ничьей «сине-желтых» со сборной Франции
5 сентября 14:52
Сергей Назаренко / Фото - FacebookБывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко прокомментировал ничью сборной Украины с командой Франции (1:1) в отборе к ЧМ-2022.
«По большому счету, обе сборные сыграли так, как от них ожидали. В частности, новый тренер Александр Петраков использовал свою излюбленную схему с пятью защитниками и поскольку в его распоряжении хватало игроков с опытом выступлений в Лиге чемпионов, то адаптироваться к такой расстановке было не сложно. Считаю, что наши ребята наиграли на ничью в поединке с чемпионами мира, продемонстрировав свой потенциал».
«Увидел ли я какие–то домашние заготовки в исполнении украинцев? Да, при розыгрыше стандартных положений, чувствовалось, что на тренировках ребята прилагали усилия, чтобы удивить именитого соперника. И будь в двух эпизодах удача на стороне хозяев, то могли даже вырвать победу».
«Запомнился и забитый мяч Николаем Шапаренко обводящим ударом в верхний угол ворот сборной Франции. Гол получился на загляденье. Поэтому вдвойне обидно, что дважды сыграв вничью с чемпионами мира, сборная Украины умудрилась растранжирить очки в поединках с аутсайдером группы – казахами».
«Говорят, что надежда умирает последней, шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остаются, но нужно побеждать финнов и дважды сборную Боснии и Герцеговины. Хочется, чтобы получилось».
В следующем матче отбора Украины встретится с Финляндией на выезде. Поединок состоится 9 ноября.
Напомним, Финляндия минимально переиграла Казахстан.