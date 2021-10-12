Экс-хавбек сборной Украины: «Матч с боснийцами в какой-то мере будет финалом»

Команды будут сражаться за второе место

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Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук поделился ожиданиями от матча национальной команды с Боснией и Герцеговиной в матче отбора ЧМ-2022:

«Для сборной Украины это в какой-то мере будет финал. Перед началом отбора мало кто обращал внимания на Боснию и Герцеговину, но я еще тогда говорил, что это будет наш главный конкурент в борьбе за второе место. У боснийцев сильный состав, многие футболисты выступают в авторитетных европейских клубах. Босния и Герцеговина — это не Финляндия, которая может чего-то добиться исключительно за счет командной игры. Сборная Украины опережают боснийцев на два очка, но у соперника есть игра в запасе. Впрочем, ее еще нужно выиграть, поскольку как показывают результаты в нашей группе, все непредсказуемо. На данный момент все в наших руках. У «сине-желтых» нет ни одного поражения, поэтому есть все предпосылки для того, что мы сможем достичь поставленной цели…»

Украинцы впервые в истории встретятся с боснийцами. К тому же «сине-желтые» подходят к игре с цифрой 0 в графе домашних поражений за последний год.

Матч состоится уже сегодня, 12 октября в 21:45. Онлайн трансляция противостояния.