Эдерсон провел 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»
Экс-хавбек сборной Украины назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов
Назаренко прокомментировал результаты жеребьевки главного еврокубка
14 декабря 11:10
Сергей Назаренко / Фото - КОМАНДА 1
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко назвал своих фаворитов плей-офф Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала турнира.
Думаю, что от всех матчей 1/8 финала зрители получат удовольствие, поскольку на данной стадии нет слабых команд, даже, несмотря на то, что по именам есть явные фавориты, как скажем «Зальцбург» – «Бавария» или «Челси» – «Лилль». Но, конечно, отдельного внимания заслуживают противостояния ПСЖ – «Реал», «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» и «Интер» – «Ливерпуль».
Фаворит нынешней Лиги чемпионов? Я бы пока назвал четыре клуба: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал».
Ранее директор «Реала» раскритиковал многострадальную жеребьевку Лиги чемпионов.
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