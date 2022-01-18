Экс-хавбек сборной Украины поделился мнением о судьбе Миколенко после смены тренера в «Эвертоне»

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от первых матчей защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Я думаю, что Миколенко уже давно перерос чемпионат Украины. В моем понимании он сделал правильный шаг. И, думаю, даже после смены тренера у него в «Эвертоне» дела будут обстоять хорошо. Не думаю, что, когда поменяется тренер, будет изменена вся стратегия клуба. Надеюсь, что Миколенко закрепится в «Эвертоне» и все предпосылки для этого есть.

На самом деле Виталий – качественный футболист. Насколько я вижу, у него есть огромный потенциал для роста. В моем понимании у Миколенко есть будущее в Европе. Главное, чтобы он быстро адаптировался и не стушевался. Также Виталию надо исключить такие ошибки, какие у него были в игре с «Норвичем». Если не будет таких ошибок, то все будет нормально.