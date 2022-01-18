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Экс-хавбек сборной Украины поделился мнением о судьбе Миколенко после смены тренера в «Эвертоне»

Ранее Бенитес был уволен с поста наставника «ирисок». Его сменил Данкан Фергюсон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 января 22:03
Экс-хавбек сборной Украины поделился мнением о судьбе Миколенко после смены тренера в «Эвертоне»
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от первых матчей защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Если смотреть глобально, то по Миколенко в «Эвертоне» у меня только позитивные эмоции. Я уже лет десять говорю, что, чем больше наших футболистов будет уезжать за рубеж в хорошие качественные клубы, тем лучше это будет для нашего футбола, для сборной Украины, для нашего имиджа.

Я думаю, что Миколенко уже давно перерос чемпионат Украины. В моем понимании он сделал правильный шаг. И, думаю, даже после смены тренера у него в «Эвертоне» дела будут обстоять хорошо. Не думаю, что, когда поменяется тренер, будет изменена вся стратегия клуба. Надеюсь, что Миколенко закрепится в «Эвертоне» и все предпосылки для этого есть.

На самом деле Виталий – качественный футболист. Насколько я вижу, у него есть огромный потенциал для роста. В моем понимании у Миколенко есть будущее в Европе. Главное, чтобы он быстро адаптировался и не стушевался. Также Виталию надо исключить такие ошибки, какие у него были в игре с «Норвичем». Если не будет таких ошибок, то все будет нормально.

Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес был уволен с должности главного тренера «Эвертона». Временным сменщиком назначен Данкан Фергюсон.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Евгений Левченко Эвертон Рафаэль Бенитес

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