Экс-хавбек сборной Украины поделился мнением о судьбе Миколенко после смены тренера в «Эвертоне»
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от первых матчей защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне».
Если смотреть глобально, то по Миколенко в «Эвертоне» у меня только позитивные эмоции. Я уже лет десять говорю, что, чем больше наших футболистов будет уезжать за рубеж в хорошие качественные клубы, тем лучше это будет для нашего футбола, для сборной Украины, для нашего имиджа.
Я думаю, что Миколенко уже давно перерос чемпионат Украины. В моем понимании он сделал правильный шаг. И, думаю, даже после смены тренера у него в «Эвертоне» дела будут обстоять хорошо. Не думаю, что, когда поменяется тренер, будет изменена вся стратегия клуба. Надеюсь, что Миколенко закрепится в «Эвертоне» и все предпосылки для этого есть.
На самом деле Виталий – качественный футболист. Насколько я вижу, у него есть огромный потенциал для роста. В моем понимании у Миколенко есть будущее в Европе. Главное, чтобы он быстро адаптировался и не стушевался. Также Виталию надо исключить такие ошибки, какие у него были в игре с «Норвичем». Если не будет таких ошибок, то все будет нормально.
Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес был уволен с должности главного тренера «Эвертона». Временным сменщиком назначен Данкан Фергюсон.
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