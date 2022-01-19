Экс-хавбек сборной Украины: «Пятов смирился с ролью запасного в «Шахтере»

Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, кто является первым номером в «Шахтере».

Как обычно говорят в футболе, если с тебя еще не смеются, нужно выходить на поле. Пятов передает опыт молодым голкиперам команды и оказывает помощь наставнику «горняков».

Думаю, первым номером остается Трубин. Пятов уже смирился с ролью запасного, но правильно решил: зачем уходить?..

К тому же, Андрей классно играет за сборную Украины, что очень важно. Он до сих пор востребован в национальной команде.