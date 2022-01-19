Трубин: «Шахтеру» нужно побеждать в чемпионате и Кубке Украины»
Экс-хавбек сборной Украины: «Пятов смирился с ролью запасного в «Шахтере»
Левченко прокомментировал ситуацию с голкиперами в донецком клубе
Фото - ФК Шахтер
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, кто является первым номером в «Шахтере».
Пятова списывают со счетов уже несколько лет, но пока что тренеры в него верят. Считаю, что Андрей должен играть.
Как обычно говорят в футболе, если с тебя еще не смеются, нужно выходить на поле. Пятов передает опыт молодым голкиперам команды и оказывает помощь наставнику «горняков».
Думаю, первым номером остается Трубин. Пятов уже смирился с ролью запасного, но правильно решил: зачем уходить?..
К тому же, Андрей классно играет за сборную Украины, что очень важно. Он до сих пор востребован в национальной команде.
Левченко также высказался о самом громком трансфере января в УПЛ.
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