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Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»

Но Швеция не обеспечит команде легкую прогулку
Футбол Евро-2020
10:10
Экс-хавбек сборной Украины: «Шведы - лучший из всех вариантов»
Дмитрий Михайленко / фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Михайленко подвел промежуточные итоги Евро-2020 для сборной Украины.

Дмитрий Станиславович, после группового раунда Евро, кто ваш главный претендент на победу?

«Сейчас нужно очень аккуратно делать прогнозы. В матчах на вылет многое решает удача. Но при этом очень важен и опыт, и те, кто был претендентом им и остается. Прежде всего, это Италия, Бельгия, Франция, Германия».

По пятибалльной системе, как оцените выступление сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы?

«Наверное, на троечку. Думаю, и тренер, и футболисты не довольны, прежде всего, такой игрой. Был один неплохой тайм в матче с Нидерландами, хорошая первая 45-минутка во встрече Северной Македонией. А вот все остальные четыре тайма нельзя занести сине-желтым в актив».

Назовите вашу тройку лучших футболистов сборной Украины?

«Георгий Бущан и Андрей Ярмоленко — это точно. И, наверное, Роман Яремчук. Практически вся острота шла от Ярмоленко, угроза воротам соперника, забитые мячи. Полузащитник Вест Хэма выглядел выше среднего уровня во всех таймах, а это — стабильность. Тоже самое могу сказать и о Бущане. А Яремчук — это тип нападающего, который показал свою полезность, как при позиционном наступлении, так и при контратаках. По крайней мере я бы не стал критиковать этого форварда».

Команды нашей группы в 1/8-й вышли на Чехию, Италию и Швецию. Скандинавы — оптимальный для нас вариант?

«Шведы — лучший из всех имеющихся для нас вариантов. Они стилистически подходят для сборной Украины и, на мой взгляд, это одна из самых слабых команд, которые вышли в 1/8 финала с первого места».

Сколько процентов вы даете на то, что сине-желтые окажутся в четвертьфинале?

«Спокойно дам 50 процентов, даже 51. Я уже сказал, что шведы стилистически нам подходят. Наверняка сине-желтые будут больше владеть мячом, а это то, что нам нужно, поскольку команда Андрея Шевченко заметно прибавила в этом компоненте игры. Украине неудобно все время обороняться, что было бы с той же Германией или Испанией. Но, вот как наша команда найдет баланс, чтобы играть против быстрого Александра Исака или того же Эмиля Форсберга, вопрос. Шведы комфортно себя чувствуют без мяча, они хорошо контратакуют, поэтому нужно быть всю игру сосредоточенными».

Именно шведы помогли Украине оказаться в 1/8 Евро-2020, но в личной встрече они точно не будут так благосклонны. Подопечным Андрея Шевченко предстоит сразиться за место в четвертьфинале со Швецией уже завтра, 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало матча – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Швеция – Украина.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Дмитрий Михайленко

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