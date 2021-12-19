Экс-хавбек сборной Украины: «Сине-желтые» превосходят своих соперников по Лиге наций»

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Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк поделился впечатлениями от результатов жеребьевки дивизиона B Лиги наций. В группу «сине-желтых» попали Шотландия, Ирландия и Армения.

Здесь важно, насколько сборная Украины будет мотивирована на этот турнир. А в том, что подопечные Александра Петракова превосходят своих оппонентов в мастерстве, я даже не сомневаюсь.

Мне кажется, что «сине-желтые» будут считаться фаворитами квартета хотя бы потому, что в прошлом розыгрыше они были участниками дивизиона А. Ребята наверняка захотят доказать, что сборная Украины достойна находится в сильнейшей категории команд. Тем более что «сине-желтых» понизили в классе не по спортивному принципу.

Сейчас сборная Украины в поиске симбиоза между контролем мяча и быстрым переходом из обороны в атаку. Мне интересно будет посмотреть, какое противодействии найдет наш тренерский штаб силовому футболу от шотландцев и ирландцев. Если все получится, то это будет означать, что наша национальная команда сделала еще один шаг в своем развитии.