Экс-хавбек сборной Украины: «В спаррингах результат отойдет на второй план»

Олег Шелаев / Фото - Динамомания

Бывший полузащитник «Шахтера», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал предстоящие спарринги «сине-желтых». Также эксперт оценил шансы команды на Евро-2020.

Всех ли достойных задействовали для подготовки к решающим поединкам Евро? На этот счет наверняка у каждого есть свое субъективное мнение, но ведь за результат в ответе главный тренер, это его выбор. Тем более, что у него хватает квалифицированных советчиков.

В том, что групповой турнир начинаем в Амстердаме с хозяевами – сборной Нидерландов, ничего страшного нет. Наоборот, это только послужит для наших ребят дополнительной мотивацией сыграть через «не могу», и продемонстрировать свой футбол.

Наверняка хозяева постараются действовать первым номером, но в недавних поединках с испанцами и португальцами соперники также чаще контролировали мяч, но игра была под нашим контролем. И это помогло победить.

Насколько удачно украинцы могут выступить на Евро? Выйти из подгруппы будет тяжело, но реально. А уже потом будем анализировать, как нам победить следующих соперников.