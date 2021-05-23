Экс-хавбек сборной Украины: «В спаррингах результат отойдет на второй план»
Бывший полузащитник «Шахтера», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал предстоящие спарринги «сине-желтых». Также эксперт оценил шансы команды на Евро-2020.
В ближайших спаррингах результат для сборной отойдет на второй план. Для нашего тренера – Андрея Шевченко – главное убедиться, на кого можно рассчитывать из новичков, включенных в расширенный список и предоставить возможность почувствовать игровой тонус уже проверенным бойцам.
Всех ли достойных задействовали для подготовки к решающим поединкам Евро? На этот счет наверняка у каждого есть свое субъективное мнение, но ведь за результат в ответе главный тренер, это его выбор. Тем более, что у него хватает квалифицированных советчиков.
В том, что групповой турнир начинаем в Амстердаме с хозяевами – сборной Нидерландов, ничего страшного нет. Наоборот, это только послужит для наших ребят дополнительной мотивацией сыграть через «не могу», и продемонстрировать свой футбол.
Наверняка хозяева постараются действовать первым номером, но в недавних поединках с испанцами и португальцами соперники также чаще контролировали мяч, но игра была под нашим контролем. И это помогло победить.
Насколько удачно украинцы могут выступить на Евро? Выйти из подгруппы будет тяжело, но реально. А уже потом будем анализировать, как нам победить следующих соперников.
Сегодня, 23 мая, сборная Украины проведет первую контрольную встречу в рамках подготовки к чемпионату Европы. В качестве соперника выступит команда Бахрейна.
За товарищеским поединком можно будет следить на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 21:00.
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