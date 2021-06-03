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Экс-хавбек сборной Украины: «Жаль Буяльского, он заслужил быть на Евро»

Игрок «Динамо» пропустит крупный международный форум из-за травмы
Футбол Сборная Украины
3 июня 19:20
Экс-хавбек сборной Украины: «Жаль Буяльского, он заслужил быть на Евро»
Виталий Буяльский / Фото - УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением относительно хавбеков «сине-желтых» в преддверии Евро-2020.

Mне приходилось слышать высказывания некоторых экспертов, которые утверждали, что средняя линия сборной Украины – одна из сильнейших в Европе. Я бы так категорично не заявлял. Хотя, действительно, она боеспособна, так как в ней собраны зрелые и искусные мастера, которым под силу квалифицированно выполнить тренерскую установку.

А из тех футболистов, которые были в расширенном списке, но не поедут на Евро, мне, в первую очередь, жаль Виталия Буяльского. Он выдал отличный сезон, выступая за киевское «Динамо», был на виду и заслужил участия в финальной части континентального футбольного форума.

Не уверен, что Виталий попадал бы в стартовый состав, но то, что не был бы лишним – факт. К сожалению, травма перечеркнула все надежды «динамовца» громко заявить о себе и на международной арене.

Не беспокоит ли меня отсутствие игровой практики у Андрея Ярмоленко? Есть футболисты, которые благодаря богатейшему опыту и мастерству особо в ней не нуждаются и в ответственный момент могут доказать свой класс. Таков и Ярмоленко, думаю, что ему хватит сил демонстрировать высокий уровень в каждом матче если не все 90 минут, то 60 – 70 – точно.

Скажу несколько слов и о Романе Безусе, включенном в заявку буквально в последний момент. В заключительных матчах за бельгийский «Гент» Роман имел отличную прессу, порадовал результативностью и хочется пожелать ему не сбавлять темпа и в главной команде страны.

Сегодня, 3 июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сможет проверить среднюю линию команды во втором товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником выступит Северная Ирландия.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Ирландия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Буяльский Олег Шелаев Динамо Киев травмы

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