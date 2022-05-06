Фернандиньо рассказал, почему многие бразильцы выбирают «Шахтер»
Екс-хавбек «Шахтаря» може продовжити кар'єру в Бразилії
Гравцем «Манчестер Сіті» зацікавився «Атлетіко Паранаенсе»
08:44
Фернандіньо / Фото - thetimes.co.ukБразильский півзахисник «Манчестер Сіті» Фернандіньо влітку може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру на батьківщині.
37-річного ветерана прагне переманити «Атлетіко Паранаенсе». Про це в Twitter повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Клуб підготував Фернандіньо 2-річну угоду. Окрім цього клубу, бразилець отримав ще дві пропозиції.
Нагадаємо, що з 2000 по 2005 рік футболіст грав у системі клубів «Атлетіко» Паранаенсе, після чого перейшов до лав донецького «Шахтаря».
Контракт Фернандіньо з «Манчестер Сіті» спливає влітку 2022 року і продовжувати його він не буде.
У поточному сезоні бразилець зіграв 28 матчів, у яких він забив два голи та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що боси «Манчестер Сіті» мають намір продовжити контракт з Фернандіньо.