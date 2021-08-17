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Экс-хавбек «Шахтера»: «Если у наших бразильцев пойдет игра – могут порвать кого угодно»

Украинский специалист поделился ожиданиями от противостояния с «Монако» за право играть в группе ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:59
Экс-хавбек «Шахтера»: «Если у наших бразильцев пойдет игра – могут порвать кого угодно»
Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Шахтера» Сергей Кравченко оценил шансы «горняков» пройти «Монако» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча состоится уже сегодня, 17 августа.

Пока я буду сдержан в оценках. Для меня эта команда сейчас чуть-чуть лучше, чем в прошлом сезоне. Пришел новый тренер, взяли хороших футболистов, но пока сложно найти большие перемены в качестве игры. Бразильская оборона в лице Марлона и Витао меня не впечатляет. Коля Матвиенко выглядит на порядок сильнее этих легионеров.

Исмаили неплохо работает на атаку, но в обороне на его фланге тоже есть проблемы. Тете одну игры выдал сумасшедшую, а в следующей его не было видно. В атаку «Шахтер» действует неплохо, а к действиям сзади и в середине поля есть вопросы. Маркос Антонио не впечатляет.

По стартовым матчам трудно кого-то выделить, кто все поединки провел стабильно. Разве что Соломон, но он пропустил две игры из-за травмы. Да, когда «Шахтер» с мячом, они красавцы, но коллективным отбором мяча и при Луческу «Шахтер» не мог похвастать. Вот говорили, что «Металлист 1925» выстроил два автобуса, но вы меня извините, харьковчане катали мяч в своей штрафной и «Шахтер» не мог его отобрать.

Стабильности «горнякам» пока не хватает. Можно ли списать это на старт сезона? Вряд ли. Все-таки официальные матчи идут уже почти как месяц, а на носу групповой раунд Лиги чемпионов, в который еще нужно пробиться…

«Монако» – не «Металлист 1925». У французов молодая команда. Однако за сезон Нико Ковач проделал хорошую работу, подняв команду из середины турнирной таблице, до бронзового призера.

Наставник «Монако» сказал, что им достался самый сложный из возможных соперников. Хочется надеяться, что так оно и есть.

Шансы 50 на 50. Если у наших бразильцев пойдет игра, то они могут порвать кого угодно. А если нет, то мне сложно сказать, поскольку не знаю, какой моральный дух и психологическая устойчивость у этого «Шахтера».

У меня такое впечатление, и это сугубо мое мнение, что те игроки, которые выходят на замену, не чувствует себя одним целым с основой. Не вижу рвения, что они хотят доказать, что достойны места среди первых 11-ти. Хотелось бы, чтобы это мнение было ошибочным.

Меня не очень радует, что в составе выходят почти все иностранцы. Мне трудно сказать, что Де Дзерби ждет, к примеру, от Дентиньо, который в команде уже почти 10 лет, но он так и не стал твердым игроком стартового состава.

Несмотря на всю критику, буду очень переживать за «Шахтер», очень хочется увидеть «горняков» в групповом раунде Лиги чемпионов. «Монако» очень сильный оппонент. В гостях крайне сложно будет добиться победы, но за ничью вполне можно побороться. 1:1.

За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Монако» – «Шахтер» онлайн. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Монако Шахтер Донецк

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